Общая информация

Каждой свече любого таймфрейма соответствует некоторое количество тиков, сформировавших ее. На Форекс-графиках эта характеристика отображается как объем (Volume), хотя прямого отношения к реальным объемам торгов она не имеет. Тем не менее, данные о тиковом объеме можно использовать в том же ключе, что и данные о реальных объемах.

Информация о тиках, поступивших до момента присоединения индикатора к графику, берется из специального тикового файла, который формируется при помощи Сборщика тиков. Также можно взять готовый тиковый файл в архиве. Если же отображение истории не требуется, то показания индикатора будут появляться в режиме реального времени при условии прихода новых тиков.

Об индикаторе ClusterBox

Индикатор ClusterBox показывает детальную картину распределения тиков внутри свечи, если разбить ее на несколько кластеров. Каждый кластер характеризуется высотой, заданной в пунктах (параметр "Количество пунктов в одном кластере"). Поэтому каждая свеча, в зависимости от своей высоты, будет содержать разное количество кластеров.

В зависимости от величины накопленного тикового объема, текстовая надпись, указывающая количество тиков в кластере, отображается тем или иным цветом.

Соответствие минимального уровня тикового объема и цвета, которым отображается этот уровень, устанавливается в связанных параметрах "Минимальный объем. Уровень N" и "Цвет уровня N". Поэтому тиковый объем, который равен больше, чем значение параметра "Минимальный объем. Уровень 5" отображается цветом, указанным в параметре "Цвет уровня 5".

Более подробно материал изложен здесь — Вертикальное сечение рынка.