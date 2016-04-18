Generelle Information

Für jede Kerze in jeder Timeframe gibt es eine bestimmte Menge an Ticks, welche diese Kerze geformt haben. In Forex Märkten hat das dargestellte Volumen keinen wirklichen Bezug zu dem reellen Volumen. Dennoch kann diese Volumeninformation in der selben Art genutzt werden, wie reale Volumen-Daten.

Die Informationen über die Ticks, welche schon vorhanden waren bevor der Indikator zum chart hinzugefügt worden ist, wurden von einem Tick-File entnommen, welches mit dem Ticks collector erzeugt wurde. Ein fertiges Tick-File kann auch aus dem Archiv bezogen werden. Wenn keine historischen Daten benötigt werden, dann erscheint der Indikator als Realtime-Indikator, welcher die aktuell eingehenden Tickdaten verarbeitet.

Über den ClusterBox Indikator

Der ClusterBox Indikator zeichnet ein detailliertes Bild der eingehenden Ticks innerhalb einer Kerze, sofern er in Abschnitte unterteilt wurde. Jeder Abschnitt wird durch seine Höhe (in Punkten) definiert. (Der "Amount of points in one cluster" Parameter). Daher erhält jede Kerze eine unterschiedliche Menge an Abschnitten in Abhängigkeit von deren Höhe.

Je nach der Größe der aufsummierten Tick-Volumen zeigen die Textlabels die Menge der Ticks in dem jeweiligen Abschnitt an. Die Farbe des Labels deutet ebenfalls auf die Menge der Ticks in dem Abschnitt hin.

Die Farbe wird abhängig von dem Parameter "Minimal volume" dargestellt. "Level N" und "Color of level N". Wenn also das Tick Volumen größer als der Wert des "minimal volume level 5" Parameter ist, wird die entsprechende Farbe aus dem Parameter "Color of level 5" verwendet.

Weitere Informationen finden Sie hier — The vertical cross-section of the market.