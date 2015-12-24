Les presento un trailing que puede hacer todo lo que se requiere de un trailing.

Se puede realizar el trailing tanto de forma real, como virtual.

Por puntos, como es habitual, por indicadores SAR, ATR, MA, por velas y fractales.

Puede hacer trailing del tanto por ciento del beneficio.

Todo ello se puede hacer tanto a partir de la ausencia de pérdidas sumada, como de cada orden por separado.

Para que sea posible comprobar y comprender cómo funciona, el asesor abre por sí mismo parejas de órdenes en el simulador.

Es posible incluso probar a realizar una optimización y desarrollar sobre él una nueva estrategia.

¡Póngalo a prueba, realice comprobaciones, y si ve que tiene alguna carencia, entonces añadiremos lo que le haga falta!