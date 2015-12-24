Mira cómo descargar robots gratis
El trailing que sabe hacer de todo - Asesor Experto para MetaTrader 4
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Les presento un trailing que puede hacer todo lo que se requiere de un trailing.
- Se puede realizar el trailing tanto de forma real, como virtual.
- Por puntos, como es habitual, por indicadores SAR, ATR, MA, por velas y fractales.
- Puede hacer trailing del tanto por ciento del beneficio.
- Todo ello se puede hacer tanto a partir de la ausencia de pérdidas sumada, como de cada orden por separado.
Para que sea posible comprobar y comprender cómo funciona, el asesor abre por sí mismo parejas de órdenes en el simulador.
Es posible incluso probar a realizar una optimización y desarrollar sobre él una nueva estrategia.¡Póngalo a prueba, realice comprobaciones, y si ve que tiene alguna carencia, entonces añadiremos lo que le haga falta!
