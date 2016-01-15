Informações Gerais

Para cada candle de qualquer timeframe, existe uma quantidade correspondente de ticks que o formaram. Em gráficos do Forex esse traço é exibido como Volume, embora não tenha relação direta com o volume das negociações reais. No entanto, os dados de volume do tick podem ser da mesma forma como os dados do volume verdadeiro.

As informações sobre os ticks, que vieram antes do indicador ser anexado, são tiradas do arquivo especial de tick, que é formado com a ajuda do coletor de Ticks. Um arquivo de tick pronto pra uso também podem ser chamado a partir do arquivo . Se não é necessário o processamento do histórico, então os valores do indicador aparecem em tempo real, desde que cheguem novos ticks.

Sobre o indicador ClusterBox

O indicador ClusterBox exibe a imagem detalhada da distribuição de tick dentro do candle, se for dividido em vários grupos. Cada cluster é caracterizado pela altura e definido em pontos (o parâmetro "Amount of points in one cluster"). Portanto, cada candle terá uma quantidade diferente de clusters dependendo da sua altura.

Dependendo do tamanho do volume de tick acumulado, a etiqueta de texto indicando a quantidade de tick no cluster será representada por uma determinada cor.

O acordo entre o nível mínimo de volume do tick e a cor que representa esse nível é definido nos parâmetros relacionados "Minimal volume. Level N" e "Color of level N". Por conseguinte, o volume de tick é maior do que o valor do parâmetro "Minimal volume. level 5", representado por uma cor detrminada no parâmetro "Color of level 5".

Mais informações podem ser encontradas aqui - "Seção transversal vertical do Mercado".