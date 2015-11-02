Представляю трал, который может все, что нужно от трала.

Может тралить как реально, так и виртуально.

По пунктам, как обычно, по индикаторам SAR, ATR, MA, по свечам и фракталам.

Может тралить процент от прибыли.

Может все это делать как от суммарного безубытка, так и каждый ордер в отдельности.

В тестере советник сам открывает пары ордеров для того, чтобы его можно было проверить и понять его работу.

Можно даже попробовать произвести оптимизацию и разработать на его основе новую стратегию.

Проверяйте, тестируйте, если увидите, что чего то в нем еще не хватает, то добавим!