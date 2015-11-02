Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Трал, который умеет все - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 19719
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Представляю трал, который может все, что нужно от трала.
- Может тралить как реально, так и виртуально.
- По пунктам, как обычно, по индикаторам SAR, ATR, MA, по свечам и фракталам.
- Может тралить процент от прибыли.
- Может все это делать как от суммарного безубытка, так и каждый ордер в отдельности.
В тестере советник сам открывает пары ордеров для того, чтобы его можно было проверить и понять его работу.
Можно даже попробовать произвести оптимизацию и разработать на его основе новую стратегию.Проверяйте, тестируйте, если увидите, что чего то в нем еще не хватает, то добавим!
ZigZag Signal
Сигнал на основе индикатора ZigZag.Simple Copier
Утилита копирования сделок с минимальным функционалом.
Ha MaZi
Советник на основе стратегии "Ha MaZi".ClusterBox - вертикальное сечение рынка
Отображение тикового объема свечи в виде кластеров.