CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Трал, который умеет все - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
19719
Рейтинг:
(82)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Представляю трал, который может все, что нужно от трала.

  • Может тралить как реально, так и виртуально.
  • По пунктам, как обычно, по индикаторам SAR, ATR, MA, по свечам и фракталам.
  • Может тралить процент от прибыли.
  • Может все это делать как от суммарного безубытка, так и каждый ордер в отдельности.

В тестере советник сам открывает пары ордеров для того, чтобы его можно было проверить и понять его работу.

Можно даже попробовать произвести оптимизацию и разработать на его основе новую стратегию.

Проверяйте, тестируйте, если увидите, что чего то в нем еще не хватает, то добавим!
ZigZag Signal ZigZag Signal

Сигнал на основе индикатора ZigZag.

Simple Copier Simple Copier

Утилита копирования сделок с минимальным функционалом.

Ha MaZi Ha MaZi

Советник на основе стратегии "Ha MaZi".

ClusterBox - вертикальное сечение рынка ClusterBox - вертикальное сечение рынка

Отображение тикового объема свечи в виде кластеров.