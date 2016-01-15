Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Trailing Stop que pode fazer tudo - expert para MetaTrader 4
Eu apresento-lhe o Trailing Stop que pode fazer tudo que é esperado de um Trailing Stop.
- Pode mover tanto real como virtual.
- Por pontos, como de costume, por SAR, ATR e indicadores MA, por candles e por fractais.
- Pode mover pelo percentual de lucro.
- Ele pode fazer tudo isso com base nos empates, bem como sobre cada ordem separadamente.
No testador estratégia o EA abre ordens pareadas por si só, de modo que o seu funcionamento pode ser visto e compreendido.
É ainda possível funcionar uma otimização e o desenvolvimento de uma nova estratégia baseado nele.Verifique, teste e se você verificar que ainda está faltando algo, será adicionado!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14119
