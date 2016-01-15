CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Trailing Stop que pode fazer tudo - expert para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4264
Avaliação:
(82)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Eu apresento-lhe o Trailing Stop que pode fazer tudo que é esperado de um Trailing Stop.

  • Pode mover tanto real como virtual.
  • Por pontos, como de costume, por SAR, ATR e indicadores MA, por candles e por fractais.
  • Pode mover pelo percentual de lucro.
  • Ele pode fazer tudo isso com base nos empates, bem como sobre cada ordem separadamente.


No testador estratégia o EA abre ordens pareadas por si só, de modo que o seu funcionamento pode ser visto e compreendido.

É ainda possível funcionar uma otimização e o desenvolvimento de uma nova estratégia baseado nele.

Verifique, teste e se você verificar que ainda está faltando algo, será adicionado!

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14119

On the MaZi On the MaZi

O Expert Advisor é baseado na estratégia "On the MaZi".

ConvertTicksFile ConvertTicksFile

O conversor de arquivos de tick criado em conjunto com o coletor de Ticks em diferentes formatos de representação de dados.

ClusterBox - seção transversal vertical do mercado ClusterBox - seção transversal vertical do mercado

Volume de tick do candle desenhado como "clusters".

Several Moving Average Several Moving Average

Indicador com várias Médias Móveis.