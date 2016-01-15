Eu apresento-lhe o Trailing Stop que pode fazer tudo que é esperado de um Trailing Stop.

Pode mover tanto real como virtual.

Por pontos, como de costume, por SAR, ATR e indicadores MA, por candles e por fractais.

Pode mover pelo percentual de lucro.

Ele pode fazer tudo isso com base nos empates, bem como sobre cada ordem separadamente.





No testador estratégia o EA abre ordens pareadas por si só, de modo que o seu funcionamento pode ser visto e compreendido.

É ainda possível funcionar uma otimização e o desenvolvimento de uma nova estratégia baseado nele.

Verifique, teste e se você verificar que ainda está faltando algo, será adicionado!