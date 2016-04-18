Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Trailing Stop that can do everything - Experte für den MetaTrader 4
Ich präsentiere Ihnen hier ein Trailingstop, welcher alles kann, was man von einem Trailingstop auch erwartet.
- Er kann sowohl virtuell als auch real agieren.
- Nach Punkten, wie gewöhnlich, über SAR, ATR und MA Indikatoren, über Kerzen und über Fraktale.
- Er kann auch einen Trailingstop über die prozentuale Angabe des Profits durchführen.
- Dieses kann über das Netto Break-Even oder über jede einzelne Order geschehen.
In dem Strategietester öffnet der EA die Orders selbständig. Daher kann die Operation gut beobachtet und verstanden werden.
Es ist ebenso möglich eine Optimierung durchführen zu lassen und neue Strategien, basierend auf diesem Trailingstop, zu entwickeln.Prüfen und testen Sie es und wenn Sie etwas vermissen, dann lassen Sie mich es wissen, damit ich es hinzufügen kann!
