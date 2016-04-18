CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Trailing Stop that can do everything - Experte für den MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1971
Rating:
(82)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ich präsentiere Ihnen hier ein Trailingstop, welcher alles kann, was man von einem Trailingstop auch erwartet.

  • Er kann sowohl virtuell als auch real agieren.
  • Nach Punkten, wie gewöhnlich, über SAR, ATR und MA Indikatoren, über Kerzen und über Fraktale.
  • Er kann auch einen Trailingstop über die prozentuale Angabe des Profits durchführen.
  • Dieses kann über das Netto Break-Even oder über jede einzelne Order geschehen.


In dem Strategietester öffnet der EA die Orders selbständig. Daher kann die Operation gut beobachtet und verstanden werden.

Es ist ebenso möglich eine Optimierung durchführen zu lassen und neue Strategien, basierend auf diesem Trailingstop, zu entwickeln.

Prüfen und testen Sie es und wenn Sie etwas vermissen, dann lassen Sie mich es wissen, damit ich es hinzufügen kann!

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14119

Candle SnR Candle SnR

Indikator S&R basierend auf OHCL Kerzen.

Simple Copier Simple Copier

Ein Tool zum Kopieren von Transaktionen mit minimaler Funktionalität.

ClusterBox - vertical cross-section of the market ClusterBox - vertical cross-section of the market

Die Tick-Volumen der Kerzen werden als Cluster gezeichnet.

Simple Levels Simple Levels

Dieser EA öffnet Transaktionen über Widerstands- und Unterstützungsebenen, welche von dem User festgelegt wurden.