我介绍给您的尾随停止可以做到期望的一切。

它可做到真实和虚拟的尾随。

按照点数, 通常, 根据 SAR, ATR 和 MA 指标, 根据蜡烛条和分形。

它可用利润百分比尾随。

它可根据总体净盈亏平衡, 以及每笔单独订单来完成这一切。





在策略测试器里, EA 可通过自身开单, 使其操作可被观察并理解。

它甚至可以进行优化, 并基于它开发新策略。

检查, 测试, 若您看到依然有缺陷, 它会被加入的！