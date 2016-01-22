代码库部分
EA

尾随停止可以做到一切 - MetaTrader 4EA

Vladimir Khlystov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
我介绍给您的尾随停止可以做到期望的一切。

  • 它可做到真实和虚拟的尾随。
  • 按照点数, 通常, 根据 SAR, ATR 和 MA 指标, 根据蜡烛条和分形。
  • 它可用利润百分比尾随。
  • 它可根据总体净盈亏平衡, 以及每笔单独订单来完成这一切。


在策略测试器里, EA 可通过自身开单, 使其操作可被观察并理解。

它甚至可以进行优化, 并基于它开发新策略。

检查, 测试, 若您看到依然有缺陷, 它会被加入的！

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14119

