Реальный автор:

Tartan

Очень удобный индикатор для подтверждения любых сигналов входа в рынок.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.10.2007.

Рис.1 Индикатор RoundPrice-Ext