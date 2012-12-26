CodeBaseРазделы
Индикаторы

RoundPrice-Ext - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Tartan

Очень удобный индикатор для подтверждения любых сигналов входа в рынок.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  24.10.2007. 

Рис.1 Индикатор RoundPrice-Ext

Рис.1 Индикатор RoundPrice-Ext 

