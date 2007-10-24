Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RoundPrice-Ext - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6913
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Tartan
Очень удобен для подтверждения любых сигналов входа в рынок.
Очень удобен для подтверждения любых сигналов входа в рынок.
SATL
(Slow Adaptive Trend Line) – «медленная» адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты ФНЧ-2. ФНЧ-2 служит для подавления шумов и рыночных циклов с более длинными периодами колебаний.SHI_SilverTrendSig
Индикатор дает сигналы на покупку или продажу.
Tick_on_Chart
Тиковый индикатор Tick on Chart.T3MAopt
Индикатор T3 MAopt.