(Slow Adaptive Trend Line) – «медленная» адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты ФНЧ-2. ФНЧ-2 служит для подавления шумов и рыночных циклов с более длинными периодами колебаний.

Индикатор дает сигналы на покупку или продажу.