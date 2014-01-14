Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RoundPrice-Ext - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1553
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Tartan
Indicador muito conveniente para confirmar qualquer sinal de entrada no mercado.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 24.10.2007.
Fig.1 Indicador RoundPrice-Ext.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1411
Renko_v1
Indicador de tendência que desenha os limites de um canal.PrevDayAndFloatingPivot
Indicador Prev Day And Floating Pivot.
A classe para desenhar o indicador OBV usando o buffer anel
A classe foi projetada para o cálculo do indicador técnico On Balance Volume (OBV) utilizando o algoritmo do buffer anel.Indicador АО 4-cor (4-color АО )
Indicador АО 4-cor (4-color АО).