Wirklicher Autor:

Tartan

Ein sehr praktischer Indikator zur Bestätigung von Eröffnungssignalen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.10.2007.

Fig.1 Der RoundPrice-Ext Indikator.