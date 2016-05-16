CodeBaseKategorien
Indikatoren

RoundPrice-Ext - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

Tartan

Ein sehr praktischer Indikator zur Bestätigung von Eröffnungssignalen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.10.2007. 

Fig.1 Der RoundPrice-Ext Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1411

