RoundPrice-Ext - Indikator für den MetaTrader 5
- 913
Wirklicher Autor:
Tartan
Ein sehr praktischer Indikator zur Bestätigung von Eröffnungssignalen.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.10.2007.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1411
