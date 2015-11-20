请观看如何免费下载自动交易
指标 TriX 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 TriX 算法处理之后的结果。
在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。
图例.1. TriXCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14096
Exp_MA_Rounding_Candle
此 Exp_MA_Rounding_Candle 自动交易程序是基于 MA_Rounding_Candle 指标蜡烛条的颜色变化。Background_MA_Rounding_Candle_HTF
此指标将绘制更高时间帧 MA_Rounding_Candle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。
FrAMACandle
分形自适应移动均线指标以蜡烛条序列的形式实现。Background_TriXCandle_HTF
此指标将绘制更高时间帧 TriXCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。