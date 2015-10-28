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Индикаторы

TriXCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2176
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор TriX в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом TriX соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор TriXCandle

Рис.1. Индикатор TriXCandle

Exp_MA_Rounding_Candle Exp_MA_Rounding_Candle

Эксперт Exp_MA_Rounding_Candle построен на основе изменения цвета свечек индикатора MA_Rounding_Candle.

Background_MA_Rounding_Candle_HTF Background_MA_Rounding_Candle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора MA_Rounding_Candle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

FrAMACandle FrAMACandle

Индикатор Fractal Adaptive Moving Average в свечном виде.

Background_FrAMACandle_HTF Background_FrAMACandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора FrAMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.