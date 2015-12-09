無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TriXCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソクタイプのインディケータTriX価格の時系列値に相応するアルゴリズムTriXによる処理からローソクが構成されます。
多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
画像1インディケータ TriXCandle
Exp_MA_Rounding_Candle
エキスパートアドバイザ Exp_MA_Rounding_Candleは、インディケータMA_Rounding_Candleの色の変化をベースに構築されています。Background_MA_Rounding_Candle_HTF
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータMA_Rounding_Candleのローソクを描くインディケータです。
FrAMACandle
ローソクタイプのインディケータ Fractal Adaptive Moving AverageBackground_TriXCandle_HTF
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータTriXCandleのローソクを描くインディケータです。