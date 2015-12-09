コードベースセクション
TriXCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
888
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ローソクタイプのインディケータTriX価格の時系列値に相応するアルゴリズムTriXによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

画像1インディケータ TriXCandle

Exp_MA_Rounding_Candle Exp_MA_Rounding_Candle

エキスパートアドバイザ Exp_MA_Rounding_Candleは、インディケータMA_Rounding_Candleの色の変化をベースに構築されています。

Background_MA_Rounding_Candle_HTF Background_MA_Rounding_Candle_HTF

DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータMA_Rounding_Candleのローソクを描くインディケータです。

FrAMACandle FrAMACandle

ローソクタイプのインディケータ　Fractal Adaptive Moving Average

Background_TriXCandle_HTF Background_TriXCandle_HTF

DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータTriXCandleのローソクを描くインディケータです。