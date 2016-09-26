CodeBaseKategorien
Indikatoren

TriXCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
770
(22)
Der TriX Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des TriX Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der TriXCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14096

