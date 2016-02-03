Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EA_SimpleTPSLpanel - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1394
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este EA es un panel simple e independiente de Take Profit/Stop Loss. Este EA no tiene nada especial, salvo su sencillez. Los límites no se envían como órdenes pendientes; al activarse, se ejecutan como órdenes inmediatas.
Las entradas se colocan con un clic del ratón, y si el EA está activado y tiene habilitada la opción “tradear”, él detectará automáticamente cualquier posición abierta, sea BUY o SELL. Luego va a esperar hasta que el precio actual no alcance el nivel marcado de Take Profit o Stop Loss, y si eso ocurre, ejecutará automáticamente la compra o la venta inmediata para cerrar esta posición. Además, se utilizan los mensajes tipo Alerta para avisar sobre los procedimientos inválidos (como asignación del límite con el rango de precios incorrecto). Durante el inicio, el efecto de la sombra en el panel se alterna del gris al negro de acuerdo con el cambio de los ticks.
Recomendaciones:
- Puesto que TP/SL trabaja como Asesor Experto, cualquier intervención como el cambio del período de tiempo del gráfico o el cierre del terminal, detiene el trabajo debido a la inicialización.
- Asegúrese de que el tamaño del lote del EA sea correcto antes de iniciarlo.
- No olvide permitir el modo del trading automático en los ajustes del EA. De lo contrario, las órdenes de este EA no van a ejecutarse en caso de su activación.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14084
Este indicador muestra el mapa de calor de los precios usando el histograma de precios.BSI Trend Indicator
Este indicador representa el estado de la tendencia usando el Indicador BSI.
El Asesor Experto Exp_TriXCandle está construido a base del cambio del color de las velas del indicador TriXCandle.ColorBullsBearsEyes_HTF
El indicador ColorBullsBearsEyes permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.