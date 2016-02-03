Este EA es un panel simple e independiente de Take Profit/Stop Loss. Este EA no tiene nada especial, salvo su sencillez. Los límites no se envían como órdenes pendientes; al activarse, se ejecutan como órdenes inmediatas.

Las entradas se colocan con un clic del ratón, y si el EA está activado y tiene habilitada la opción “tradear”, él detectará automáticamente cualquier posición abierta, sea BUY o SELL. Luego va a esperar hasta que el precio actual no alcance el nivel marcado de Take Profit o Stop Loss, y si eso ocurre, ejecutará automáticamente la compra o la venta inmediata para cerrar esta posición. Además, se utilizan los mensajes tipo Alerta para avisar sobre los procedimientos inválidos (como asignación del límite con el rango de precios incorrecto). Durante el inicio, el efecto de la sombra en el panel se alterna del gris al negro de acuerdo con el cambio de los ticks.





Recomendaciones: