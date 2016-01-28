Participe de nossa página de fãs
Esta EA é um painel simples de Take Profit/Stop Loss. Não há nada de especial sobre este EA exceto pela sua simplicidade. Os limites não são enviados como ordens pendentes, se acionadas, ela é executada como uma ordem imediata.
As entradas são colocados usando apenas um clique do mouse, e se habilitado e configurado para "rodar", ele irá detectar automaticamente qualquer posição aberta, se ela é uma compra ou venda. Então ele irá aguardar que o preço atual atinga o Take Profit marcado ou o Stop Loss, e se isso acontecer, ele irá executar uma compra de imediato ou vender para contrariar a posição aberta. As mensagens de alerta também são usadas para alertar sobre os procedimentos inválidos tais como atribuir um limite com uma gama errado de preço. Os efeitos de sombra do painel se alternam do cinza ao preto em sincronia com as mudanças de escala quando ele é definido para ser executado.
Recomendações:
- Já que o TP/SL está sendo executado em um EA, qualquer interferência, como alterar o período de tempo do gráfico ou desligar o terminal, irá ocorrer o término de sua execução devido a uma inicialização.
- Certifique-se de definir o tamanho do lote direito do EA para contrariar a posição aberta antes de executar ele.
- Não se esqueça de habilitar a opção do seu terminal no Expert Advisor para permitir a negociação automatizada, caso contrário, a ordem do EA não será concluída quando acionada.
