Dieser EA ist ein einfaches autonomes Panel Take Profit/Stop Loss. Das einzig Besondere an diesem Expert Advisor ist seine Einfachheit. Die Limits werden nicht als Pending Orders gesendet, bei der Auslösung werden diese als sofortige Orders ausgeführt.

Die Einstiege werden mit einem Mausklick platziert, und wenn der Expert Advisor aktiviert und auf "run" gesetzt ist, erkennt er jede offene Position automatisch, ob BUY oder SELL. Dann wird er warten, bis der aktuelle Preis den festgelegten Take Profit oder Stop Loss Level erreicht, und wenn das passiert, führt er einen Kauf oder Verkauf automatisch aus, um diese Position zu schließen. Für die Warnung über falsche Vorgänge werden Alerts verwendet. Beim Start variiert der Schatten von grau bis schwarz je nach Ticks.





Empfehlungen: