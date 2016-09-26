und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
EA_SimpleTPSLpanel - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 967
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser EA ist ein einfaches autonomes Panel Take Profit/Stop Loss. Das einzig Besondere an diesem Expert Advisor ist seine Einfachheit. Die Limits werden nicht als Pending Orders gesendet, bei der Auslösung werden diese als sofortige Orders ausgeführt.
Die Einstiege werden mit einem Mausklick platziert, und wenn der Expert Advisor aktiviert und auf "run" gesetzt ist, erkennt er jede offene Position automatisch, ob BUY oder SELL. Dann wird er warten, bis der aktuelle Preis den festgelegten Take Profit oder Stop Loss Level erreicht, und wenn das passiert, führt er einen Kauf oder Verkauf automatisch aus, um diese Position zu schließen. Für die Warnung über falsche Vorgänge werden Alerts verwendet. Beim Start variiert der Schatten von grau bis schwarz je nach Ticks.
Empfehlungen:
- Da TP/SL wie der EA funktioniert, wird jede Einmischung, wie die Änderung der Periode des Charts oder das Schließen des Terminals die Arbeit wegen der Initialisierung stoppen.
- Überprüfen Sie vor dem Start, ob die Lotgröße des Expert Advisors für das Schließen der Position stimmt.
- Vergessen Sie nicht, Autotrading in den Einstellungen des EAs zu erlauben, sonst werden keine Orders ausgeführt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14084
Der MA_Rounding Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels MA_Rounding Algorithmus.MA_RoundingStDev
Der MA_Rounding Indikator mit einer zusätzlichen Anzeige der Trendstärke mithilfe von farbigen Punkten basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.
Ein Indikator, der gemittelte Kerzen der größeren Timefrime als gefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.Background_MA_Rounding_Candle_HTF
Ein Indikator, der die Kerzen des MA_Rounding_Candle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.