Price Heatmap

Este indicador muestra el mapa de calor de los precios usando el histograma de precios.

Además, ha sido cargado el indicador de las líneas de los picos (nueva versión).

Visualización:

Mapa de calor — visualización permanente del histograma de precios;

Línea punteada violeta — Indicador de las líneas de los picos (se usa el histograma de los precios a largo plazo).

Ajustes:



