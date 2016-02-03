CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Price Heatmap - indicador para MetaTrader 5

fxborg | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2287
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador muestra el mapa de calor de los precios usando el histograma de precios.

Además, ha sido cargado el indicador de las líneas de los picos (nueva versión).

Visualización:

  • Mapa de calor — visualización permanente del histograma de precios;
  • Línea punteada violeta — Indicador de las líneas de los picos (se usa el histograma de los precios a largo plazo).

Price Heatmap

Ajustes:

Ajustes Price Heatmap

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14075

BSI Trend Indicator BSI Trend Indicator

Este indicador representa el estado de la tendencia usando el Indicador BSI.

Expectación (sentiment) Expectación (sentiment)

Este es el indicador de la expectación del mercado. Muestra la expectación del mercado (sentiment): alcista o bajista.

EA_SimpleTPSLpanel EA_SimpleTPSLpanel

Panel simple de TP/SL para MetaTrader 5.

Exp_TriXCandle Exp_TriXCandle

El Asesor Experto Exp_TriXCandle está construido a base del cambio del color de las velas del indicador TriXCandle.