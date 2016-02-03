Mira cómo descargar robots gratis
Price Heatmap - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2287
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador muestra el mapa de calor de los precios usando el histograma de precios.
Además, ha sido cargado el indicador de las líneas de los picos (nueva versión).
Visualización:
- Mapa de calor — visualización permanente del histograma de precios;
- Línea punteada violeta — Indicador de las líneas de los picos (se usa el histograma de los precios a largo plazo).
Ajustes:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14075
