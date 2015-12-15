此 EA 是简单的独立止盈/止损面板。除了简洁, 这款 EA 没有什么特别之处。限价不会做为挂单发送, 如果被触发, 它作为即时订单执行。

使用鼠标点击来放置一笔入场单, 一旦启用并将其设为 "运行",它将自动检测所有开仓是否为买单或卖单。然后, 它会等待当前价格触及标记的止盈或止损价格, 如果发生, 它会根据已开仓位立即执行逆向买入或卖出。警报消息也被用来发出警告无效的过程, 例如, 在错误的价格范围内分配限价单。当设为运行时, 面板的阴影效果与分时价同步, 从灰色到黑色交替。

推荐: