EA_SimpleTPSLpanel
此 EA 是简单的独立止盈/止损面板。除了简洁, 这款 EA 没有什么特别之处。限价不会做为挂单发送, 如果被触发, 它作为即时订单执行。
使用鼠标点击来放置一笔入场单, 一旦启用并将其设为 "运行",它将自动检测所有开仓是否为买单或卖单。然后, 它会等待当前价格触及标记的止盈或止损价格, 如果发生, 它会根据已开仓位立即执行逆向买入或卖出。警报消息也被用来发出警告无效的过程, 例如, 在错误的价格范围内分配限价单。当设为运行时, 面板的阴影效果与分时价同步, 从灰色到黑色交替。
推荐:
- 由于止盈/止损是在 EA 控制之下, 任何干扰, 诸如改变图表周期时间或关闭终端, 都会因初始化而被打断。
- 在运行之前, 请您确认根据已开仓位设置了正确的逆向手数。
- 不要忘记启用终端的 EA 选项里的允许自动交易, 否则此 EA 内的订单在触发时将无法完成。
