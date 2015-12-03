Этот советник является простой автономной панелью Take Profit/Stop Loss. В этом советнике нет ничего особенного, кроме его простоты. Ограничения не отправляются как отложенные ордера, при срабатывании они исполняются как немедленные ордера.

Вхождения помещаются при помощи щелчка мыши, а если советник включен, и у него выставлено "работать", он автоматически определит любую открытую позицию, будь то BUY или SELL. Затем он будет ждать, пока нынешняя цена не достигнет отмеченного уровня Take Profit или Stop Loss, а если это случится, автоматически исполнит немедленную покупку или продажу для закрытия данной позиции. Для предупреждения о неверных процедурах (таких как назначение ограничения с неправильным диапазоном цен) также используются сообщения типа Alert. При запуске эффект тени на панели чередуется от серого к черному в соответствии с изменением тиков.

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Рекомендации: