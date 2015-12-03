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EA_SimpleTPSLpanel - эксперт для MetaTrader 5
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Этот советник является простой автономной панелью Take Profit/Stop Loss. В этом советнике нет ничего особенного, кроме его простоты. Ограничения не отправляются как отложенные ордера, при срабатывании они исполняются как немедленные ордера.
Вхождения помещаются при помощи щелчка мыши, а если советник включен, и у него выставлено "работать", он автоматически определит любую открытую позицию, будь то BUY или SELL. Затем он будет ждать, пока нынешняя цена не достигнет отмеченного уровня Take Profit или Stop Loss, а если это случится, автоматически исполнит немедленную покупку или продажу для закрытия данной позиции. Для предупреждения о неверных процедурах (таких как назначение ограничения с неправильным диапазоном цен) также используются сообщения типа Alert. При запуске эффект тени на панели чередуется от серого к черному в соответствии с изменением тиков.
Изображение:
Рекомендации:
- Ввиду того, что TP/SL работает как советник, любое вмешательство, такое как изменение временного периода графика или выключение терминала, остановит работу из-за инициализации.
- Перед запуском необходимо проверить правильность размера лота советника для закрытия позиции.
- Не забудьте разрешить режим автоматической торговли в настройках советника, иначе при срабатывании этого советника ордера не будут исполняться.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14084
Этот индикатор отображает тепловую карту цен используя ценовую гистограмму.BSI Trend Indicator
Этот индикатор отображает состояние тренда при помощи Индикатора BSI.
Этот скрипт закрывает все окна выбранного символа, или все окна всех символов.Exp_i-GAP
Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-GAP.