このエキスパートアドバイザは、シンプルなテイクプロフィット/ストップロスのオフラインパネルです。そのシンプルさ以外には、このエキスパートアドバイザの特徴は特にありません。制限は指値注文としては発信されず、作動時に成行注文として実行されます。
エントリーはマウスのクリックによって配置され、もしエキスパートアドバイザがオンになっていて、「実行」に設定されている場合、エキスパートアドバイザは自動的にBUYまたはSELLのあらゆるオープンポジションを検出します。それから、エキスパートアドバイザは、現在価格が指定したテイクプロフィット、またはストップロスに達するまで待機し、もしこれらが起こった場合、自動的に現在のポジションを閉じるために買い、または売りの成行注文を実行します。間違った手続き（誤った価格領域の制限）について警告のためにも、Alertメッセージが使用されます。起動時、パネルの影のエフェクトはティックの変化に適合し、灰色から黒色へ入れ替わります。
推奨事項：
- テイクプロフィットやストップロスはエキスパートアドバイザのように動作する為、チャートの一時期間の変更やターミナルのオフなどの任意の干渉が、初期化の為に動作を停止させます。
- 起動の前にポジションを閉じる為のエキスパートアドバイザのロットサイズの正確性を確かめる必要があります。
- エキスパートアドバイザの設定で、自動取引モードを許可するのを忘れないでください。それをしないと、このエキスパートアドバイザの作動時に取引が実行されません。
