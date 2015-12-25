このエキスパートアドバイザは、シンプルなテイクプロフィット/ストップロスのオフラインパネルです。そのシンプルさ以外には、このエキスパートアドバイザの特徴は特にありません。制限は指値注文としては発信されず、作動時に成行注文として実行されます。

エントリーはマウスのクリックによって配置され、もしエキスパートアドバイザがオンになっていて、「実行」に設定されている場合、エキスパートアドバイザは自動的にBUYまたはSELLのあらゆるオープンポジションを検出します。それから、エキスパートアドバイザは、現在価格が指定したテイクプロフィット、またはストップロスに達するまで待機し、もしこれらが起こった場合、自動的に現在のポジションを閉じるために買い、または売りの成行注文を実行します。間違った手続き（誤った価格領域の制限）について警告のためにも、Alertメッセージが使用されます。起動時、パネルの影のエフェクトはティックの変化に適合し、灰色から黒色へ入れ替わります。





推奨事項：