ポケットに対して
エキスパート

EA_SimpleTPSLpanel - MetaTrader 5のためのエキスパート

ビュー:
870
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このエキスパートアドバイザは、シンプルなテイクプロフィット/ストップロスのオフラインパネルです。そのシンプルさ以外には、このエキスパートアドバイザの特徴は特にありません。制限は指値注文としては発信されず、作動時に成行注文として実行されます。

エントリーはマウスのクリックによって配置され、もしエキスパートアドバイザがオンになっていて、「実行」に設定されている場合、エキスパートアドバイザは自動的にBUYまたはSELLのあらゆるオープンポジションを検出します。それから、エキスパートアドバイザは、現在価格が指定したテイクプロフィット、またはストップロスに達するまで待機し、もしこれらが起こった場合、自動的に現在のポジションを閉じるために買い、または売りの成行注文を実行します。間違った手続き（誤った価格領域の制限）について警告のためにも、Alertメッセージが使用されます。起動時、パネルの影のエフェクトはティックの変化に適合し、灰色から黒色へ入れ替わります。


推奨事項：

  • テイクプロフィットやストップロスはエキスパートアドバイザのように動作する為、チャートの一時期間の変更やターミナルのオフなどの任意の干渉が、初期化の為に動作を停止させます。
  • 起動の前にポジションを閉じる為のエキスパートアドバイザのロットサイズの正確性を確かめる必要があります。
  • エキスパートアドバイザの設定で、自動取引モードを許可するのを忘れないでください。それをしないと、このエキスパートアドバイザの作動時に取引が実行されません。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14084

