BSI Trend Indicator - indicador para MetaTrader 5

Visualizaciones: 1334
1334
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Este indicador muestra el estado de la tendencia usando el Indicador BSI.

Se construye mediante la combinación de los valores de BSI y LWMA.

Visualización:

  • azul – tendencia alcista;
  • azul claro — tendencia ligeramente alcista;
  • gris — no hay tendencia;
  • rosado — tendencia ligeramente bajista;
  • rojo – tendencia bajista.

El indicador BSI está en la ventana separada (versión 2.4).

BSI Color Line

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13988

