BSI Trend Indicator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1334
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador muestra el estado de la tendencia usando el Indicador BSI.
Se construye mediante la combinación de los valores de BSI y LWMA.
Visualización:
- azul – tendencia alcista;
- azul claro — tendencia ligeramente alcista;
- gris — no hay tendencia;
- rosado — tendencia ligeramente bajista;
- rojo – tendencia bajista.
El indicador BSI está en la ventana separada (versión 2.4).
