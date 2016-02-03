Este indicador muestra el estado de la tendencia usando el Indicador BSI.

Se construye mediante la combinación de los valores de BSI y LWMA.

Visualización:

azul – tendencia alcista;

azul claro — tendencia ligeramente alcista;

gris — no hay tendencia;

rosado — tendencia ligeramente bajista;

rojo – tendencia bajista.

El indicador BSI está en la ventana separada (versión 2.4).