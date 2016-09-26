CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MA_Rounding_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

ma_rounding.mq5 (7.58 KB) ansehen
ma_rounding_htf.mq5 (9.65 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der MA_Rounding Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei MA_Rounding.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Indikator MA_Rounding_HTF

Abb.1. Der MA_Rounding_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14080

