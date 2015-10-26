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MA_Rounding_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MA_Rounding с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MA_Rounding.mq5.
Рис.1. Индикатор MA_Rounding_HTF
Эксперт Exp_ColorZerolagDeMarker со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagDeMarkerExp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle
Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffDeMarkerTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности
Индикатор MA_Rounding с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.MA_Rounding_Candle
Индикатор MA_Rounding в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MA_Rounding соответствующих ценовых таймсерий.