Chande Momentum Oscillator_Candle - indicador para MetaTrader 5
- 1068
Indicador Chande Momentum Oscillator en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo Chande Momentum Oscillator de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Chande_Momentum_Oscillator.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador Chande Momentum Oscillator_Candle
