此 EA 在突破 (蜡烛条收盘) 趋势线时开单, 之字折线峰值和最后两个峰值之间为买单。对于卖单 — 镜像。
- 以 МА 作为过滤器。对于买入, 价格必须高于MA, 对于卖出 - 低于 МА。
- 穿越 МА 则平仓。
- 周期性过滤器。突破必须发生在从第一到第二顶点周期的后半, 覆盖第一个到右侧。
- 在周五的指定时间之后禁止交易, 如果盈利少于选项设置, 平仓。
- 盈亏平衡以及尾随停止。
更多详情请参阅这里: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html
参数:
|参数
|描述
|lot
|手数
|stop_loss
|止损
|take_profit
|止盈
|noloss
|盈亏平衡 (设为 0 则禁用)
|noloss_pips
|盈亏平衡级别
|trall
|尾随停止 (设为 0 则禁用)
|trall_start
|设置尾随停止的级别
|cycle_filter
|周期性过滤器
|ma_filter
|以 МА 作为过滤器
|close_ma_cross
|穿越 МА 则平仓
|friday_time
|周五的交易结束时间
|friday_close_profit
|盈利, 少于则在周五平仓 (点数)
|指标参数
|zz_InpDepth
|之字折线指标参数
|zz_InpDeviation
|zz_InpBackstep
|ma_period
|МА 周期
|ma_method
|МА 方法
|ma_price
|МА 价格
|其它参数
|magic
|魔幻数字
|CommentSize
|窗口左上角的日志行数 (0 - 禁用此功能)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14072
