此 EA 在突破 (蜡烛条收盘) 趋势线时开单, 之字折线峰值和最后两个峰值之间为买单。对于卖单 — 镜像。

  • 以 МА 作为过滤器。对于买入, 价格必须高于MA, 对于卖出 - 低于 МА。
  • 穿越 МА 则平仓。
  • 周期性过滤器。突破必须发生在从第一到第二顶点周期的后半, 覆盖第一个到右侧。
  • 在周五的指定时间之后禁止交易, 如果盈利少于选项设置, 平仓。
  • 盈亏平衡以及尾随停止。

更多详情请参阅这里: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html

参数:

参数 描述
lot 手数
stop_loss 止损
take_profit 止盈
noloss 盈亏平衡 (设为 0 则禁用)
noloss_pips 盈亏平衡级别
trall 尾随停止 (设为 0 则禁用)
trall_start 设置尾随停止的级别
cycle_filter 周期性过滤器
ma_filter 以 МА 作为过滤器
close_ma_cross 穿越 МА 则平仓
friday_time 周五的交易结束时间
friday_close_profit 盈利, 少于则在周五平仓 (点数)
指标参数
zz_InpDepth 之字折线指标参数
zz_InpDeviation
zz_InpBackstep
ma_period МА 周期
ma_method МА 方法
ma_price МА 价格
其它参数
magic 魔幻数字
CommentSize 窗口左上角的日志行数 (0 - 禁用此功能)

 

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14072

ConvertTicksFile ConvertTicksFile

分时文件转换器将分时收集器的数据转换为不同的数据表现格式。

之字折线信号 之字折线信号

基于之字折线指标的信号。

尾随停止可以做到一切 尾随停止可以做到一切

此 EA使用多种方法根据价格走势方向移动止损。

ClusterBox - 市场的垂直剖面 ClusterBox - 市场的垂直剖面

蜡烛条的分时交易量绘制为集群。