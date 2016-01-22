此 EA 在突破 (蜡烛条收盘) 趋势线时开单, 之字折线峰值和最后两个峰值之间为买单。对于卖单 — 镜像。

以 МА 作为过滤器。对于买入, 价格必须高于MA, 对于卖出 - 低于 МА。

穿越 МА 则平仓。

周期性过滤器。突破必须发生在从第一到第二顶点周期的后半, 覆盖第一个到右侧。

在周五的指定时间之后禁止交易, 如果盈利少于选项设置, 平仓。

盈亏平衡以及尾随停止。

更多详情请参阅这里: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html

参数: