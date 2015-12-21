無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
オン ザ MaZi - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1183
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
エキスパートアドバイザは、ジグザグのピークと買い注文の2つの最新のピークの間の最高価格の間に引かれたトレンドラインの突破（ローソクの終了時）時にポジションを開きます。売り注文の場合は、正反対になります。
- MAによるフィルタリングです。買い注文の為には、価格はMAより上にある必要があり、売り注文の為には価格はMAより下にある必要があります。
- MAの交差により終了します。
- 周期性フィルター。1つ目の頂点を右側に置く、1つ目から2つ目の頂点までのサイクルの後半に突破が起こります。
- 設定で指定した利益よりも少ない場合、指定された時間の後の金曜日の取引の禁止、または開いているポジションを閉じます。
- 損益分岐とトレイリングストップ。
より詳細な情報はこちら： http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html
パラメータ：
|パラメータ
|説明
|lot
|ロット
|stop_loss
|ストップロス
|take_profit
|テイクプロフィット
|noloss
|損益分岐点(もし0が無効の場合)
|noloss_pips
|損益分岐点設定レベル
|trall
|トレイリングストップ(もし0が無効の場合)
|trall_start
|トレール設定の為の利益レベル
|cycle_filter
|周期性フィルター
|ma_filter
|МАによるフィルター
|close_ma_cross
|MAの交差によるクローズ
|friday_time
|金曜日の取引終了時刻
|friday_close_profit
|金曜日にクローズされる取引の利益よりも少ない利益（ポイントで）
|インディケータのパラメータ
|zz_InpDepth
|インディケータZigZagのパラメータ
|zz_InpDeviation
|zz_InpBackstep
|ma_period
|МАの期間
|ma_method
|МАの方式
|ma_price
|МАの価格
|その他のパラメータ
|magic
|マジック
|CommentSize
|ウィンドウの左上の角のログ列数（0はこの関数を無効にします）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14072
VR Engulfing Pattern
全ての時間軸の『ベアの巻き込み』または『ブルの巻き込み』のローソク足の出現をトレーダーに知らせる簡単なインディケータです。Coin Flip
マーチンゲールの適応と仮想トレイリングストップで開きます。
トレンドストラテジー『信号機』に則ったエキスパートアドバイザ
信号機のように色のついた移動平均をベースにしたトレンドストラテジーです。エキスパートアドバイザ作成の目的は、履歴でのストラテジーの検証と動作パラメータの選択です。Levels with Revolve
エキスパートアドバイザは、反対のシグナルの発生時にポジションを開きつつ、トレーダーによって設定されたサポート/レジスタンスラインから取引をします。