ポケットに対して
エキスパート

オン ザ MaZi - MetaTrader 4のためのエキスパート

ha_mazi.mq4 (35.92 KB)
エキスパートアドバイザは、ジグザグのピークと買い注文の2つの最新のピークの間の最高価格の間に引かれたトレンドラインの突破（ローソクの終了時）時にポジションを開きます。売り注文の場合は、正反対になります。

  • MAによるフィルタリングです。買い注文の為には、価格はMAより上にある必要があり、売り注文の為には価格はMAより下にある必要があります。
  • MAの交差により終了します。
  • 周期性フィルター。1つ目の頂点を右側に置く、1つ目から2つ目の頂点までのサイクルの後半に突破が起こります。
  • 設定で指定した利益よりも少ない場合、指定された時間の後の金曜日の取引の禁止、または開いているポジションを閉じます。
  • 損益分岐とトレイリングストップ。

より詳細な情報はこちら： http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html

パラメータ：

パラメータ 説明
lot ロット
stop_loss ストップロス
take_profit テイクプロフィット
noloss 損益分岐点(もし0が無効の場合)
noloss_pips 損益分岐点設定レベル
trall トレイリングストップ(もし0が無効の場合)
trall_start トレール設定の為の利益レベル
cycle_filter 周期性フィルター
ma_filter МАによるフィルター
close_ma_cross MAの交差によるクローズ
friday_time 金曜日の取引終了時刻
friday_close_profit 金曜日にクローズされる取引の利益よりも少ない利益（ポイントで）
インディケータのパラメータ
zz_InpDepth インディケータZigZagのパラメータ
zz_InpDeviation
zz_InpBackstep
ma_period МАの期間
ma_method МАの方式
ma_price МАの価格
その他のパラメータ
magic マジック
CommentSize ウィンドウの左上の角のログ列数（0はこの関数を無効にします）

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14072

