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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ha MaZi - эксперт для MetaTrader 4
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- 9968
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Советник открывает сделку при пробое (с закрытием свечи) трендовой линии, проведенной между пиком зигзага и вершиной цен между двумя последними пиками для ордеров Buy. Для ордеров Sell — зеркально.
- Фильтрация по МА. Для Buy цена должна быть выше МА, для Sell ниже МА.
- Закрытие по пересечению МА.
- Фильтр цикличности. Пробой должен состояться во второй половине цикла от первой до второй вершинки, наложенного на первую вершинку вправо.
- Запрет торговли в пятницу после определенного времени и закрытие открытых сделок, если их прибыль меньше, чем заданно в настройке.
- Безубыток и трейлинг-стоп.
Более детально можно ознакомиться тут: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html
Параметры:
|Параметр
|Описание
|lot
|Лот
|stop_loss
|Стоп-лосс
|take_profit
|Тейк-профит
|noloss
|Безубыток (если 0 - выключен)
|noloss_pips
|Уровень установки безубытка
|trall
|Трейлинг-стоп (если 0 - выключен)
|trall_start
|Уровень прибыли для установки трала
|cycle_filter
|Фильтр цикличности
|ma_filter
|Фильтр по МА
|close_ma_cross
|Закрытие по пересечению МА
|friday_time
|Время окончания торговли в пятницу
|friday_close_profit
|Прибыль, меньше которой сделки будут закрыты в пятницу (в пунктах)
|Параметры индикаторов
|zz_InpDepth
|Параметры индикатора ZigZag
|zz_InpDeviation
|zz_InpBackstep
|ma_period
|Период МА
|ma_method
|Метод МА
|ma_price
|Цена МА
|Прочие параметры
|magic
|Меджик
|CommentSize
|Количество строк лога в левом верхнем углу окна (0 - выключить эту функцию)
Трал, который умеет все
Советник перемещает стоп-лосс в сторону движения цены различными методами.ZigZag Signal
Сигнал на основе индикатора ZigZag.
ClusterBox - вертикальное сечение рынка
Отображение тикового объема свечи в виде кластеров.Several Moving Average
Индикатор с несколькими Moving Average.