CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Ha MaZi - эксперт для MetaTrader 4

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
9968
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник открывает сделку при пробое (с закрытием свечи) трендовой линии, проведенной между пиком зигзага и вершиной цен между двумя последними пиками для ордеров Buy. Для ордеров Sell — зеркально.

  • Фильтрация по МА. Для Buy цена должна быть выше МА, для Sell ниже МА.
  • Закрытие по пересечению МА.
  • Фильтр цикличности. Пробой должен состояться во второй половине цикла от первой до второй вершинки, наложенного на первую вершинку вправо.
  • Запрет торговли в пятницу после определенного времени и закрытие открытых сделок, если их прибыль меньше, чем заданно в настройке.
  • Безубыток и трейлинг-стоп.

Более детально можно ознакомиться тут: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html

Параметры:

Параметр Описание
lot Лот
stop_loss Стоп-лосс
take_profit Тейк-профит
noloss Безубыток (если 0 - выключен)
noloss_pips Уровень установки безубытка
trall Трейлинг-стоп (если 0 - выключен)
trall_start Уровень прибыли для установки трала
cycle_filter Фильтр цикличности
ma_filter Фильтр по МА
close_ma_cross Закрытие по пересечению МА
friday_time Время окончания торговли в пятницу
friday_close_profit Прибыль, меньше которой сделки будут закрыты в пятницу (в пунктах)
Параметры индикаторов
zz_InpDepth Параметры индикатора ZigZag
zz_InpDeviation
zz_InpBackstep
ma_period Период МА
ma_method Метод МА
ma_price Цена МА
Прочие параметры
magic Меджик
CommentSize Количество строк лога в левом верхнем углу окна (0 - выключить эту функцию)

 

Трал, который умеет все Трал, который умеет все

Советник перемещает стоп-лосс в сторону движения цены различными методами.

ZigZag Signal ZigZag Signal

Сигнал на основе индикатора ZigZag.

ClusterBox - вертикальное сечение рынка ClusterBox - вертикальное сечение рынка

Отображение тикового объема свечи в виде кластеров.

Several Moving Average Several Moving Average

Индикатор с несколькими Moving Average.