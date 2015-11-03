Советник открывает сделку при пробое (с закрытием свечи) трендовой линии, проведенной между пиком зигзага и вершиной цен между двумя последними пиками для ордеров Buy. Для ордеров Sell — зеркально.

Фильтрация по МА. Для Buy цена должна быть выше МА, для Sell ниже МА.

Закрытие по пересечению МА.

Фильтр цикличности. Пробой должен состояться во второй половине цикла от первой до второй вершинки, наложенного на первую вершинку вправо.

Запрет торговли в пятницу после определенного времени и закрытие открытых сделок, если их прибыль меньше, чем заданно в настройке.

Безубыток и трейлинг-стоп.

Более детально можно ознакомиться тут: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html

Параметры: