und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
On the MaZi - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 904
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Expert Advisor öffnet nach einem Durchbruch einer Trendlinie einen Handel (Nach einer abgeschlossenen Kerze). Die Trendlinie wird zwischen den Spitzen des ZigZag und den zwei letzten Spitzen für die Kauforders gezeichnet. Für Verkaufsorders gilt das gleiche nur umgekehrt.
- Gefiltert wird mit einem MA. Für Käufe muss der Preis höher als der MA sein und für Verkäufe niedriger als der MA.
- Verkauft wird beim Schneiden des MA.
- Zyklizitäts-Filter. Der Durchbruch muss in der zweiten Hälfte des Zyklus stattfinden.
- Freitags ab einer bestimmten Uhrzeit sollte nicht mehr gehandelt werden und die Orders sollte geschlossen werden, wenn der Profit kleiner als in den Einstellungen angegeben ist.
- Breakeven und Trailing Stop.
Für weitere Details: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html
Parameter:
|Parameter
|Beschreibung:
|lot
|Lot
|stop_loss
|Stop Loss
|take_profit
|Take Profit
|noloss
|Breakeven (disabled if set to 0)
|noloss_pips
|Level to set Breakeven
|trall
|Trailing Stop (Ausgeschaltet wenn 0)
|trall_start
|Profit level für Trailing Stop
|cycle_filter
|Cyclicity filter
|ma_filter
|Filter durch МА
|close_ma_cross
|Schließen beim Schneiden des МА
|friday_time
|Zeit, ab welcher Freitags nicht mehr gehandelt wird
|friday_close_profit
|Wenn Freitags der Profit (in Punkten) kleiner als hier angegeben ist, werden alle Positionen geschlossen.
|Indikator-Parameter
|zz_InpDepth
|Dir ZigZag Indikator-Parameters
|zz_InpDeviation
|zz_InpBackstep
|ma_period
|МА period
|ma_method
|МА method
|ma_price
|МА price
|Andere Parameter
|magic
|Magic number
|CommentSize
|Anzahl der Protokoll-Zeilen an der oberen linken Ecke des Fensters (0 - ausgeschaltet)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14072
Dieser Konverter konvertiert Dateien, welche mit den Ticks Kollektor erzeugt wurden, in verschiedenen Formate.ZigZag Signal
Dieses Signal basiert auf dem ZigZag Indikator.
Ein Tool zum Kopieren von Transaktionen mit minimaler Funktionalität.Candle SnR
Indikator S&R basierend auf OHCL Kerzen.