Expert Advisors

On the MaZi - Experte für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Expert Advisor öffnet nach einem Durchbruch einer Trendlinie einen Handel (Nach einer abgeschlossenen Kerze). Die Trendlinie wird zwischen den Spitzen des ZigZag und den zwei letzten Spitzen für die Kauforders gezeichnet. Für Verkaufsorders gilt das gleiche nur umgekehrt.

  • Gefiltert wird mit einem MA. Für Käufe muss der Preis höher als der MA sein und für Verkäufe niedriger als der MA.
  • Verkauft wird beim Schneiden des MA.
  • Zyklizitäts-Filter. Der Durchbruch muss in der zweiten Hälfte des Zyklus stattfinden.
  • Freitags ab einer bestimmten Uhrzeit sollte nicht mehr gehandelt werden und die Orders sollte geschlossen werden, wenn der Profit kleiner als in den Einstellungen angegeben ist.
  • Breakeven und Trailing Stop.

Für weitere Details: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html

Parameter:

Parameter Beschreibung:
lot Lot
stop_loss Stop Loss
take_profit Take Profit
noloss Breakeven (disabled if set to 0)
noloss_pips Level to set Breakeven
trall Trailing Stop (Ausgeschaltet wenn 0)
trall_start Profit level für Trailing Stop
cycle_filter Cyclicity filter
ma_filter Filter durch МА
close_ma_cross Schließen beim Schneiden des МА
friday_time Zeit, ab welcher Freitags nicht mehr gehandelt wird
friday_close_profit Wenn Freitags der Profit (in Punkten) kleiner als hier angegeben ist, werden alle Positionen geschlossen.
Indikator-Parameter
zz_InpDepth Dir ZigZag Indikator-Parameters
zz_InpDeviation
zz_InpBackstep
ma_period МА period
ma_method МА method
ma_price МА price
Andere Parameter
magic Magic number
CommentSize Anzahl der Protokoll-Zeilen an der oberen linken Ecke des Fensters (0 - ausgeschaltet)

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14072

