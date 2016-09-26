und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorZerolagDeMarker_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
648
Der ColorZerolagDeMarker Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei ColorZerolagDeMarker.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ColorZerolagDeMarker_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14054
Dieser Oszillator ist analog zum DeMarker Oszillator und wird auf Basis von fünf DeMarker Indikatoren berechnet.MultiDeMarkerTrend_x10
Der MultiDeMarkerTrend_x10 Indikator zeigt Informationen über aktuelle Trends unter Verwendung der Lage des DeMarker Indikators von zehn verschiedenen Zeitrahmen aus an
Der Schaff Trend Cycle Indikator basiert auf der Differenz zwischen zwei DeMarker Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.LSMA_Angle_Candle
Der LSMA_Angle_ Indikator realisiert als Folge von Kerzen.