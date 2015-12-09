コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorZerolagDeMarker_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
800
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータColorZerolagDeMarkerは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータColorZerolagDeMarker.mq5がある必要があります。

画像1インディケータ ColorZerolagDeMarker_HTF

画像1インディケータ ColorZerolagDeMarker_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14054

ColorZerolagDeMarker ColorZerolagDeMarker

このオシレータ―DeMarkerのアナログは、DeMarkerの5つのインディケータを使い自分の値を形成します。

MultiDeMarkerTrend_x10 MultiDeMarkerTrend_x10

インディケータ MultiDeMarkerTrend_x10は、異なる10の時間軸のDeMarkerインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

インディケータ Schaff Trend Cycleは、2つの異なるDeMarkerオシレータ―の間の差に基づくものです。

LSMA_Angle_Candle LSMA_Angle_Candle

ローソクタイプのインディケータLSMA_Angle_