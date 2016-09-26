



Der Exp_LSMA_Angle basiert auf dem LSMA_Angle Historgramm Ausbruch der überkauften und überverkauften Ebenen. Das Signal für das Eröffnen einer Position wird im Moment des Schließens des Balkens gebildet, wenn die Ebenen überschritten wurden. Das Signal für das Schließen einer Position wird im Moment des Schließens des Balkens, wenn der Null-Level überschritten wurde.

Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei LSMA_Angle.ex5. Kopieren Sie diese in das Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H4:

Abb.2. Chart der Testergebnisse









