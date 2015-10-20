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Exp_LSMA_Angle - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2413
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_LSMA_Angle.mq5 (6.54 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
LSMA_Angle.mq5 (8.65 KB) просмотр
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Эксперт Exp_LSMA_Angle построен на основе пробоя гистограммой LSMA_Angle уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на открывание позиции формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой уровней. Сигнал на закрывание позиции формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой нулевого уровня.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора LSMA_Angle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования





LSMA_Angle_HTF LSMA_Angle_HTF

Индикатор LSMA_Angle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

LSMA_HTF LSMA_HTF

Индикатор LSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

DeMarkerTrend_x10 DeMarkerTrend_x10

Индикатор DeMarkerTrend_x10 отображает положение осциллятора DeMarker с десяти разных таймфреймов

DeMarkerTrend_x10Full DeMarkerTrend_x10Full

Вариант индикатора DeMarkerTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора DeMarker, которые используются для отображения действующих трендов