



Эксперт Exp_LSMA_Angle построен на основе пробоя гистограммой LSMA_Angle уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на открывание позиции формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой уровней. Сигнал на закрывание позиции формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой нулевого уровня.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора LSMA_Angle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования









