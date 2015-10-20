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Exp_LSMA_Angle - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_LSMA_Angle построен на основе пробоя гистограммой LSMA_Angle уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на открывание позиции формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой уровней. Сигнал на закрывание позиции формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой нулевого уровня.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора LSMA_Angle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор LSMA_Angle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахLSMA_HTF
Индикатор LSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор DeMarkerTrend_x10 отображает положение осциллятора DeMarker с десяти разных таймфреймовDeMarkerTrend_x10Full
Вариант индикатора DeMarkerTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора DeMarker, которые используются для отображения действующих трендов