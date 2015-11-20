代码库部分
Exp_LSMA_Angle - MetaTrader 5EA

\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
LSMA_Angle.mq5 (8.65 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_LSMA_Angle.mq5 (6.54 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
这款 Exp_LSMA_Angle EA 基于 LSMA_Angle直方条突破超买和超卖级别。在柱线收盘时，如果突破某个级别，产生开仓信号。在柱线收盘时，如果突破零轴，产生平仓信号。

此 EA 需要指标的编译文件 LSMA_Angle.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 USDJPY H4:

图例.2. 测试结果图表

LSMA_Angle_HTF LSMA_Angle_HTF

指标 LSMA_Angle 在输入参数中有时间帧选项。

LSMA_HTF LSMA_HTF

指标 LSMA 在输入参数中有时间帧选项。

DeMarkerTrend_x10 DeMarkerTrend_x10

指标 DeMarkerTrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 DeMarker 振荡器位置。

DeMarkerTrend_x10Full DeMarkerTrend_x10Full

一款 DeMarkerTrend_x10 指标的变种, 每条 DeMarker 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。