Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_LSMA_Angle - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1029
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_LSMA_Angle é baseado no rompimento dos níveis sobrecomprado e sobrevendido no histograma avançado do LSMA_Angle. Quando uma barra é fechada e existe o rompimento dos níveis, então um sinal para abertura de posição é formado. O sinal para fechamento da posição acontece no fechamento da barra juntamente com o rompimento do nível zero.
Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador LSMA_Angle.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:
Fig.2. Resultado gráfico do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14046
O indicador LSMA_Angle com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.LSMA_HTF
O indicador LSMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
O indicador DeMarkerTrend_x10 mostra a posição do oscilador DeMarker em dez timeframes diferentesDeMarkerTrend_x10Full
Uma variante do indicador DeMarkerTrend_x10 com a opção de personalizar individualmente os parâmetros de entrada que são usados para exibir as tendências atuais de cada oscilador DeMarker