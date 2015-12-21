CodeBaseSeções
Experts

Exp_LSMA_Angle - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
LSMA_Angle.mq5 (8.65 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_LSMA_Angle.mq5 (6.54 KB) visualização
O Expert Advisor Exp_LSMA_Angle é baseado no rompimento dos níveis sobrecomprado e sobrevendido no histograma avançado do LSMA_Angle. Quando uma barra é fechada e existe o rompimento dos níveis, então um sinal para abertura de posição é formado. O sinal para fechamento da posição acontece no fechamento da barra juntamente com o rompimento do nível zero.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador LSMA_Angle.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14046

