



Eine Version des StochasticTrend_x10 Indikators mit der Option, Eingabeparameter für jeden Stochastic Oszillator, welcher bei der Anzeige aktueller Trends verwendet wird, individuell einzustellen.

Der Indikator verwendet die Klasse GetFontName.mqh (muss in den Ordner client_terminal_data\folder\MQL5\Include kopiert werden).

Abb.1. Der StochasticTrend_x10Full Indikator