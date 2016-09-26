und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StochasticTrend_x10Full - Indikator für den MetaTrader 5
Eine Version des StochasticTrend_x10 Indikators mit der Option, Eingabeparameter für jeden Stochastic Oszillator, welcher bei der Anzeige aktueller Trends verwendet wird, individuell einzustellen.
Der Indikator verwendet die Klasse GetFontName.mqh (muss in den Ordner client_terminal_data\folder\MQL5\Include kopiert werden).
Abb.1. Der StochasticTrend_x10Full Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14035
