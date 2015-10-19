



Вариант индикатора StochasticTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора Stochastic, которые используются для отображения действующих трендов.

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Рис.1. Индикатор StochasticTrend_x10Full