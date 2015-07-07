El indicador MultiWPRTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador WPR de diez marcos temporales diferentes.

El indicador WPRTrend_x10 muestra la posición del oscilador WPR desde diez marcos temporales diferentes.

Indicador de señal de semáforo que forma señales al cambiar la dirección del movimiento del indicador BinaryWave.

El indicador construye flechas de búffer hacia arriba/abajo en la ventana del gráfico.