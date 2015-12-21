CodeBaseSeções
StochasticTrend_x10Full - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Uma variante do indicador StochasticTrend_x10 com a opção de personalizar individualmente os parâmetros de entrada que são usados ​​para exibir as tendências atuais de cada oscilador Stochastic.

O indicador utiliza uma classe da biblioteca GetFontName.mqh (deve ser copiada no <terminal_data_folder>\MQL5\Include).  

Fig.1. O indicador StochasticTrend_x10Full

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14035

