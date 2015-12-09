コードベースセクション
StochasticTrend_x10Full - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ビュー
StochasticTrend_x10Full.mq5 (17.55 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―Stochasticの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータStochasticTrend_x10の変種

インディケータはクラスライブラリGetFontName.mqhを使用する（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要がある）  

画像1インディケータ StochasticTrend_x10Full

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14035

