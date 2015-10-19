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MFITrend_x10Full - индикатор для MetaTrader 5
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Вариант индикатора MFITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора MFI, которые используются для отображения действующих трендов.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1. Индикатор MFITrend_x10Full
Индикатор LRMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахLinearRegSlope_V2_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V2
Вариант индикатора StochasticTrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора Stochastic, которые используются для отображения действующих трендовLSMA_HTF
Индикатор LSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах