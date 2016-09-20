



Die Variante des Indikators MFITrend_x10 mit der individuellen Einstellungsmöglichkeit der Eingangsparameter MFI, die für die Anzeige der aktuellen Trends verwendet werden.

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (man muss es in Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren).

in Abb.1. Der Indikator MFITrend_x10Full