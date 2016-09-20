CodeBaseKategorien
Indikatoren

MFITrend_x10Full - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
631
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ansehen
MFITrend_x10Full.mq5 (15.47 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Die Variante des Indikators MFITrend_x10  mit der individuellen Einstellungsmöglichkeit der Eingangsparameter MFI, die für die Anzeige der aktuellen Trends verwendet werden.

Der Indikator verwendet die Klasse  der Bibliothek GetFontName.mqh (man muss es in Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren).  

in Abb.1. Der Indikator MFITrend_x10Full

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14034

