MFITrend_x10Full - Indikator für den MetaTrader 5
- 631
Die Variante des Indikators MFITrend_x10 mit der individuellen Einstellungsmöglichkeit der Eingangsparameter MFI, die für die Anzeige der aktuellen Trends verwendet werden.
Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (man muss es in Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren).
Der Indikator LRMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den EingangsparameternLinearRegSlope_V2_Sign
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung einer Kreuzung der Haupt und Signal-Linien des Indikators LinearRegSlope_V2
Eine Version des StochasticTrend_x10 Indikators mit der Option, Eingabeparameter für jeden Stochastic Oszillator, welcher bei der Anzeige aktueller Trends verwendet wird, individuell einzustellen.LSMA_HTF
Der LSMA Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.