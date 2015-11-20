代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MFITrend_x10Full - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
942
等级:
(18)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) 预览
MFITrend_x10Full.mq5 (15.47 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款 MFITrend_x10 指标的变种, 每条 MFI 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。

此指标用到的类库 GetFontName.mqh (必须复制到<客户端数据文件夹>\MQL5\Include).  

图例.1. MFITrend_x10Full 指标

图例.1. MFITrend_x10Full 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14034

LRMA_HTF LRMA_HTF

指标 LRMA 在输入参数中有时间帧选项。

LinearRegSlope_V2_Sign LinearRegSlope_V2_Sign

一款信号量箭头指标，基于 LinearRegSlope_V2 指标的主线和信号线交叉。

StochasticTrend_x10Full StochasticTrend_x10Full

一款 StochasticTrend_x10 指标的变种, 每条 StochasticTrend 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。

LSMA_HTF LSMA_HTF

指标 LSMA 在输入参数中有时间帧选项。