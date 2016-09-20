CodeBaseKategorien
Indikatoren

LinearRegSlope_V2_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung einer Kreuzung der Haupt und Signal-Linien des Indikators LinearRegSlope_V2.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in<Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator LinearRegSlope_V2_Sign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14017

