LinearRegSlope_V2_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
904
- 904
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
インディケータ LinearRegSlope_V2のベースとシグナルのラインの交差を使用するシグナルインディケータ
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
画像1インディケータ LinearRegSlope_V2_Sign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14017
LinearRegSlope_V1_Sign
インディケータ LinearRegSlope_V1のベースとシグナルのラインの交差を使用するシグナルインディケータExp_LinearRegSlope_V1
エキスパートアドバイザ Exp_LinearRegSlope_V1は、インディケータLinearRegSlope_V1の雲の色が変わった時に入ります。
LRMA_HTF
インディケータ LRMAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。MFITrend_x10Full
現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―MFIの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータMFITrend_x10の変種