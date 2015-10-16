



Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор LinearRegSlope_V2_Sign