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Индикаторы

LinearRegSlope_V2_Sign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2493
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье  "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор LinearRegSlope_V2_Sign

Рис.1. Индикатор LinearRegSlope_V2_Sign

LinearRegSlope_V1_Sign LinearRegSlope_V1_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V1

Exp_LinearRegSlope_V1 Exp_LinearRegSlope_V1

Эксперт Exp_LinearRegSlope_V1 со входом при изменении цвета облака индикатора LinearRegSlope_V1

LRMA_HTF LRMA_HTF

Индикатор LRMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MFITrend_x10Full MFITrend_x10Full

Вариант индикатора MFITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора MFI, которые используются для отображения действующих трендов