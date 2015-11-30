CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_LinearRegSlope_V1 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_LinearRegSlope_V1.mq5 (7.85 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
LinearRegSlope_V1.mq5 (10.69 KB) ver
Experto Exp_LinearRegSlope_V1 con entrada al cambiar el color de la nube del indicador LinearRegSlope_V1. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce del oscilador y su línea de señal.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador LinearRegSlope_V1 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14009

