Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_LinearRegSlope_V1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 863
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Experto Exp_LinearRegSlope_V1 con entrada al cambiar el color de la nube del indicador LinearRegSlope_V1. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce del oscilador y su línea de señal.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador LinearRegSlope_V1 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14009
Indicador LinearRegSlope_V2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.RVITrend_x10Full
Variante del indicador RVITrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador RSI utilizado para representar las tendencias actuales.
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador LinearRegSlope_V1.LinearRegSlope_V2_Sign
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas principal y de señal del oscilador LinearRegSlope_V2.