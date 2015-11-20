代码库部分
指标

LinearRegSlope_V2_Sign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1217
等级:
(21)
已发布:
已更新:
LinearRegSlope_V2_Sign.mq5 (13.74 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款信号量箭头指标，基于 LinearRegSlope_V2 指标的主线和信号线交叉。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. LinearRegSlope_V2_Sign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14017

